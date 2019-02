Yoga per il miglioramento visivo, il corso a Padova

Abbiamo creato un evento per tutti coloro che sono disponibili il lunedì per una nuova proposta: un nuovo corso per la vista di lunedì 4 marzo 2019 dalle 9 alle 13. Si terrà presso l'Associazione Piano/b in via De Sanctis, 3 laterale di via Tiziano Vecellio in zona Arcella.

Che cosa faremo?

Al mattino sperimenteremo gli esercizi visivi con le pratiche yoga; impareremo ad eseguire gli auto test e scopriremo l'efficacia del Respiro sulla propria acuità visiva.

E ancora scopriremo le possibilità di rilassamento, auto massaggio e memoria visiva per vederci meglio e limitare lo stress visivo.

Faremo esercizi all'aperto per apprezzare i benefici della luce naturale e del sole.

Proveremo insieme ad organizzare un programma personale e proseguire giorno per giorno nelle settimane successive per continuare il processo di benessere e miglioramento e stabilizzare il tutto.

Vediamo ciò che vogliamo vedere?!

Spunti e riflessioni sulla complessità della visione

Tratteremo anche del valore dell'alimentazione, delle abitudini di vita e del nuovo approccio consigliato per la salute degli occhi e per la vista.

Approfondiremo il tema della lacrimazione e delle possibilità di miglioramento, con esercizi specifici, con pratiche ayurvediche e rilassamento completo.

Al termine avrete conquistato un importante traguardo per il vostro miglioramento visivo e la salute.

Durante il corso verrà consegnato il materiale con gli esercizi e inviato successivamente il programma via mail. Vi raccomandiamo un abbigliamento comodo, un telo o asciugamano e un quaderno di appunti.

Docenti

Lucia Gaudenzi, insegnante yoga con formazione in Medicina Psicosomatica e in Yoga per la vista presso il centro di Pondicherry (India) di Sri Aurobindo.

Gianfranco Guerra, ingegnere specializzato in correzioni visive su patologie corneali, progettazione e applicazione di lenti a contatto su misura e occhiali aberrometrici.

Insieme hanno pubblicato "Yoga per la vista" Luni ed. 2005

Per informazioni e prenotazioni

Lucia 338/2555999 mail: luciayoga08@gmail.com

Naturalens 049/614286