Online, con Zoom, il corso di esercizi di Tai Chi e Qi Gong per il benessere

Da sabato18 aprile fino a martedì 12 maggio 2020, dura 4 settimane.

Struttura del corso:

Martedì dalle 18.30 alle 19.30

Lezione di QIGONG esercizi tradizionali cinese con i movimenti dolci, i suoni, in piedi, da seduti con breve meditazione. Sabato dalle 18.30 alle 19.40

Lezioni di QIGONG e TAI CHI QUAN (TAI JI), impariamo le mosse di TAI CHI e approfondiamo la sua filosofia e la funzione dei meridiani. Domenica dalle 18.30 alle 19.40

Lezione di BENESSERE a tema con esercizi di QIGONG ed altri metodi naturali cinesi.

----

19 aprile

Come possiamo dormire meglio?

26 aprile

Come rilassare i nostri muscoli e armonizzare movimenti e respiro?

3 maggio

Come gestire le emozioni eccessive?

10 maggio

Come affrontare meglio le depressione?

Requisiti

I partecipanti devono essere idonei a praticare sport non agonistici.

Informazioni

Il corso è gratuito per gli operatori sanitari (medici ed infermieri), come segno di riconoscimento per loro lavoro nella pandemia di Covid 19.

Per le informazioni e l’iscrizione contatta il numero cell. 3280052556 e. l’email italyhealthcare@gmail.com

Wang Xiaohui

Presidente Associazione Health and Care A.P.S. e A.S.D.

Via Baruzzi 7

35129 Padova

Cel. 328-0052556

E-mail: italyhealthcare@gmail.com

Web: www.heatlhandcare.it