Autostima, autoefficacia e auto-fiducia: incontro a Creattività lab

È un breve percorso, che offre la possibilità a chi partecipa di prendere consapevolezza di sè e del proprio grado di autostima, di realizzare cosa ne influenzi la crescita.

Durante questi incontri svilupperemo una strategia semplice e auto-gestibile per mantenere l’autostima ad un livello soddisfacente nel futuro. I quattro incontri saranno fondati su un continuo scambio tra i partecipanti, che permetterà di toccare con mano quanto il problema non sia solo diffuso, ma influenzi grande parte della nostra vita. L'autostima infatti è il motore della soddisfazione e influenza in modo cruciale il raggiungimento degli obiettivi costituendo un circolo vizioso o virtuoso degli eventi. Con dei semplici accorgimenti e un costante allenamento applicato ai piccoli gesti quotidiani, ognuno di noi è in grado di controllare le sue fluttuazioni mantenendola ad un livello ottimale.

