Corso di public speaking, parlare in pubblico con più sicurezza al Centro di formazione Formorienta

Parlare efficacemente in pubblico, farsi capire, essere più carismatici ed avere una buona eleganza verbale sono abilità indispensabili nella vita lavorativa.

Attraverso un elevata personalizzazione, Formorienta ti fornisce le più efficaci tecniche per superare fin da subito la paura di parlare in pubblico e tutti gli strumenti per rendere più incisivo il tuo modo di parlare davanti ad una platea numerosa o durante una riunione e per comunicare più brillantemente e con più sicurezza le tue idee.

Contenuti

Strategie per gestire l’ansia e lo stress

Superare la paura di parlare in pubblico

Tecniche per acquisire fiducia e sicurezza in se stessi

La preparazione mentale

L’organizzazione dei contenuti

La strategia della propria presentazione

L’obiettivo da raggiungere

Target, contesto, tempi e strumenti

Tecniche per memorizzare il discorso

L’apertura e la chiusura

La gestione del tempo

L’assertività, l’ascolto e la persuasione

Le interruzioni, le obiezioni e i disturbi

Il corpo e la comunicazione non verbale

La postura, la gestualità e la mimica facciale

La voce: volume, tono, ritmo, articolazione e pause

Come costruire supporti multimediali davvero efficaci (es. slide in PowerPoint)

Allenamento di esposizione

Simulazioni pratiche in aula

Obiettivi

Fornire tutte le tecniche, i consigli e gli accorgimenti per affrontare brillantemente il confronto con il pubblico.

Aree pratiche: Gestire riunioni con clienti, Tenere presentazioni aziendali e commerciali, Parlare in meeting, assemblee o convegni.

Durata

1 giorno

Destinatari

Imprenditori, Manager, Liberi professionisti

Prossimo corso

Padova, 25 febbraio 2019

Location

Padova, Via Lisbona, 7 presso la sede di Formorienta

Orari

dalle 9.30 alle 18

pausa pranzo dalle 13 alle 14

Quota

190 euro (iva esclusa)

Attestato

Alla fine del corso ti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Iscriviti

https://www.formorienta.it/prodotto/corsi-di-public-speaking-individuali-padova/