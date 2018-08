Corso di "Programmazione neuro linguistica" a Padova

Un corso altamente pratico, attraverso il quale mettiamo a tua disposizione, tutti gli strumenti più efficaci e potenti della PNL grazie ai quali ti sarà possibile attivare fin da subito forme di pensiero vincenti ed efficaci e strategie comunicative per sviluppare il tuo business e per incrementare il tuo successo.

La PNL (Programmazione Neuro Linguistica) è un metodo psicologico di approccio alla comunicazione interpersonale e un sistema di sviluppo personale ideato in California negli anni settanta da Richard Bandler e John Grinder. Secondo la PNL esiste una connessione fra i processi neurologici (“neuro”), il linguaggio (“linguistico”) e gli schemi comportamentali appresi con l’esperienza (“programmazione”), affermando che questi schemi possono essere organizzati per raggiungere specifici obiettivi nella vita.

Lo scopo del percorso è quello di farti sviluppare abitudini e reazioni di successo, amplificando i tuoi comportamenti “facilitanti” (cioè efficaci) e diminuendo quelli “limitanti” (cioè indesiderati).

Attraverso esercizi guidati, riflessioni, esempi, consigli e colloqui altamente personalizzati potrai comprendere in modo facile ed immediato in quanti differenti modi comunichiamo, qual è il rapporto tra mente conscia ed inconscia, come influenziamo gli altri, come fare per introdurre stabilmente nella tua vita pensieri positivi, credenze potenzianti ed abitudini efficaci e come tutto questo influenzi i tuoi risultati e gli obiettivi che puoi ottenere in ogni ambito della tua vita personale e professionale.

Obiettivi

Migliorare la comunicazione interpersonale

Superare i blocchi che ti impediscono di raggiungere i tuoi obiettivi

Sviluppare l’intelligenza emotiva

Estirpare le credenze limitanti

Migliorare le relazioni interpersonali

Gestire e superare gli ostacoli e le resistenze nella comunicazione

Ottenere la collaborazione delle persone

Stabilire obiettivi ben formati

Costruire un piano di azione per raggiungere i tuoi obiettivi

Traguardi

Le presupposizioni della PNL

Strategie pratiche per migliorare la nostra comunicazione

Come creare rapport con le persone

I canali di percezione sensoriale: visivo, auditivo e cinestesico

Riconoscere il canale predominante negli altri

Tecniche per migliorare la voce: colori, tono, pause

Il linguaggio del corpo (la comunicazione non verbale)

L’ascolto attivo

Come le persone prendono le decisioni

La tecnica dell’ancoraggio

Come porsi degli obiettivi di successo “ben formati”

La PNL per il tuo sviluppo e per la tua crescita personale

Destinatari e coach

Liberi professionisti, Imprenditori, Manager. I coach di Formorienta sono formatori professionisti iscritti all’AIF Associazione Italiana Formatori, all’AICP Associazione Italiana Coach Professionisti e all’ICF International Coach Federation.

Programma

Padova, 20 settembre

Info e iscrizioni

http://www.formorienta.it/prodotto/corso-di-pnl-programmazione-neuro-linguistica-padova/