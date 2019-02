"Dacci il nostro pane", corso panificazione amatoriale ad Abano

Corso panificazione amatoriale

Preparare ottimo pane in casa.

Sotto la guida di un esperto panificatore imparerai a conoscere le materie prime, a lavorare un impasto a mano, gestire le lievitazioni e la gestione della cottura con forno di casa. Un corso appassionante aperto a tutti anche senza conoscenze pregresse. Il pane offre infinite possibilità di personalizzazione a seconda delle nostre esigenze e gusti .

Una volta apprese e consolidate le tecniche non riusciremo più a consumare il pane prodotto industrialmente.

Programma

• Presentazione e drink di benvenuto

• Conoscenza della materia prima – tipologie di farine in commercio

• Ricettazione -impasti e formatura del pane

• Focaccia casereccia – panini al latte – grissini e craekers

• Inforno e cottura

• Degustazione

• Accenni sul lievito madre.

Quando

Sabato 9 marzo dalle 14.30 alle18.30

Cosa offriamo

Copertura assicurativa

Dispense e ricette

Materie prime

Degustazione

Drink di benvenuto

Dove

Laboratorio Scuola Pizzaioli Margherita2000

Via Mussato, 12 -35031 –Abano Terme – Padova

Il docente

Tommaso Zago, cresciuto come creativo pubblicitario, si converte all’arte bianca trascinato dalla passione per il suo lievito madre e rende la panificazione la sua professione. Ha lavorato nel settore delle farine come tecnico di ricerca e sviluppo, attività che lo ha portato a panificare nei laboratori di tutto il mondo. Attualmente è docente di pizzeria e panificazione.

Contattaci

Tel. +0498600822

info@margherita2000.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2183223811941504/