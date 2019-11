Corso di aggiornamento di Primo Soccorso

l corsi di primo soccorso sono strumenti fondamentali non solo per adempiere agli obblighi di legge, ma soprattutto per avere una cultura per quanto riguarda la sicurezza di dipendenti e datori di lavoro nella vita di tutti i giorni. Avere i mezzi e le nozioni basilari per affrontare le situazioni di emergenza è importante sia nel contesto lavorativo che nel quotidiano. Prima di tutto, però, è bene fare una distinzione: primo soccorso non è sinonimo di pronto soccorso! Non si tratta, infatti, di azioni svolte da personale medico qualificato, ma di interventi da attuare in attesa dell’arrivo di medici specializzati.

Saper agire in modo tempestivo, dunque, può davvero fare la differenza per salvare una vita! La formazione che SicurImpresa svolge per lavoratori designati è svolta da personale specializzato, nello svolgimento della teoria e della parte pratica per la formazione completa dell'operatore.



A chi è rivolto? Tutti i lavoratori, dipendenti o equiparati, incaricati di svolgere le mansioni di addetto al primo soccorso in aziende di Gruppo A B e C.

Informazioni e contatti

Mail: info@sicurimpresa.it

Tel. 0532 898120

Web: https://www.sicurimpresa.it/