Corso sul rischio stress lavoro correlato a Padova

L’art. 28 del D.Lgs. 81/08 obbliga i datori di lavoro a provvedere alla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato secondo i contenuti dell Accordo Quadro Europeo sullo Stress nei Luoghi di Lavoro.

Lo stress lavoro-correlato è causato sia da fattori propri di “Contenuto del lavoro “che di “Contesto” e produce effetti negativi sull’azienda in termine di impegno del lavoratore, prestazione e produttività del personale, incidenti causati da errore umano, assenze per malattia, turnover del personale e/o abbandono precoce. Tutti questi elementi rappresentano per l’azienda costi che possono essere sensibilmente ridotti applicando un percorso di valutazione e gestione degli aspetti di organizzazione, contenuto e contesto del lavoro.

È necessario pertanto adottare un approccio complessivo di cultura della prevenzione che rappresenta soprattutto, oltre ad un obbligo normativo, un investimento per l’azienda e la salute dei lavoratori.

Il corso di formazione consente a Dirigenti, RSPP, ASPP, RLS Datori di lavoro e Responsabili delle Risorse Umane delle aziende di comprendere e riconoscere il fenomeno dello stress lavoro-correlato come elemento di rischio sul lavoro al pari di quelli più immediatamente tangibili e pertanto di svolgere un ruolo proattivo nella definizione di interventi di prevenzione.

Contenuti

L´art.28 del D.Lgs. 81/2008 e il contesto normativo

L’Accordo Europeo 8 ottobre 2004

I rischi psicosociali

Dati statistici del rischio stress lavoro correlato

La valutazione

Lo stress: le fasi e i tipi

Fattori principali che determinano lo stress

Le strategie di coping

I soggetti a rischio

Il mobbing: come riconoscerlo, tipologie, conseguenze

Il burn out: come nasce, sintomi, fattori di rischio e conseguenze per l’Azienda

La prevenzione: le fasi

Il Manuale Inail

Il benessere organizzativo

Formatori

I docenti del corso hanno una formazione specifica nel campo dello stress lavoro correlato, competenze pratiche pluriennali e sono accreditati dall’A.N.CO.R.S. Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili della Sicurezza.

Destinatari

Dirigenti, RSPP, ASPP, RLS Datori di lavoro, Responsabili delle Risorse Umane

Materiale didattico

Il corso è svolto con metodi altamente interattivi, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Per mantenere un alto livello di attenzione dei partecipanti durante l’intero percorso formativo e favorire quindi l’apprendimento verrà dato spazio all’interazione tra i partecipanti anche nella soluzione di casi reali inerenti la sicurezza in Azienda.

Attestati

Ad ogni partecipante viene rilasciato l’attestato valido a tutti gli effetti di Legge e su tutto il territorio nazionale, secondo quanto stabilito dal nuovo Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016. L’attestato viene emesso a seguito dello svolgimento dell’intero corso e dall’esito positivo del test finale.

Prossimo corso

Padova, 2 aprile 2019

Durata

8 ore

Orari

dalle 9 alle 18

Prezzo

197 euro (iva esclusa)

Location

Padova, Via Lisbona, 7

Contatti

Phone: 049-8258677

Mobile: 347-5783679

Email: info@formorienta.it