A Padova il corso di formazione "Social media marketing"

Sfrutta i social network per la tua attività: crea contatti ed opportunità commerciali e scopri le potenzialità dei social network. Questo corso ti permetterà di aumentare le tue opportunità commerciali sui social network e di ricevere molti più contatti e più visite da questo canale.

Potrai mettere immediatamente in pratica in aula quanto appreso con gli esercizi che faremo insieme! Scoprirai come rendere ideale la tua immagine aziendale sui social network e capire come espanderti grazie a questo canale usando anche tutte le novità social del 2020!

Scopri il programma qui: https://corsi.prima-posizione.it/pp/corso-social-media-padova-pr/.

