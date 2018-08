"Crea e realizza la tua vita", corso di abilità e strategie al CreAttività Lab di Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Dal 10 settembre tornano i corsi di Creattività lab. Quando impari a usare la creatività, puoi trovare risposte a molte domande, scegliere la tua strada, avere idee, realizzare progetti e creare la vita che desideri. Freelance, dipendente, disoccupato, artista: la creatività è energia vitale, come in natura. Basta piantare un semino, curarlo e farlo crescere finché diventa un albero esemplare, forte e resistente. Quel semino è la tua idea, il tuo desiderio e nel giardino creativo sarà più chiaro, potrai iniziare ad alimentarlo dal giorno dopo per realizzare i tuoi progetti. Il giardino creativo è uno spazio ma soprattutto un percorso. Un ciclo di incontri di gruppo per unire la creatività alla crescita personale e allo sviluppo professionale.

Il corso

Cerchi una strada per realizzare il tuo futuro ma..?

Hai un'idea da trasformare in progetto concreto ma...?

Sei alla ricerca di un’idea su come migliorare la tua vita, le tue relazioni, risolvere un problema, fare il primo passo?

Cosa farai da settembre 2018 a luglio 2019?

Chi sei e chi vuoi diventare?

E Tu, a cosa vuoi dare valore nella tua vita? Quale idee stai cercando o quali domande cerchi risposta per realizzarti come persona e professionista? Nel giardino ci ispiriamo ai più grandi studiosi della creatività: De Bono, Goleman, Kaufman, Guilford, applicando i loro insegnamenti in un contesto di gruppo. Attraverso giochi, esercizi e attività in gruppo potrai scoprire come funziona la creatività per utilizzarla tutti i giorni. Conoscerai tecniche, strumenti e strategie: come la focalizzazione, la pausa creativa o la mappa mentale per aumentare la produttività e la concentrazione. Ne parlo già in alcuni video.

Clicca qui per i video su "crescita personale e creatività"> https://bit.ly/2Hu4QiV

Clicca qui per " 5 tappe di pianificazione creativa per realizzare ciò che desideri" > https://bit.ly/2Mcva7C )

Obiettivi

Focalizzarti su di te: punti forti e punti deboli

Concentrarti su obiettivi e priorità della tua vita

Conoscere il potere della creatività e utilizzarla quando ne avrai bisogno

Usare la creatività per risolvere problemi e prendere decisioni

Confrontarti con persone come te, condividere e farti ispirare dagli altri

Come uscire da schemi troppo rigidi di pensiero, essere flessibile e aperta agli altri

Imparare nuovi modi di vedere le cose

Trasformare paure in opportunità di crescita personale

Migliorare la tua vita e le relazioni, focalizzandoti su ciò che ti arricchisce

Trovare strade alternative a quelle che non danno risultati

Partire e iniziare a sperimentare le tue idee.

Avrai accesso a 2 ore di consulenza di coaching privata, a prezzo scontato rispetto alle mie tariffe: per dedicarci alle tue idee, al tuo progetto, alla tua “aiuola”. Faremo il punto della situazione e ci confronteremo sui passi da fare con creatività, insomma…🔥Creatività al potere e potere alla creatività!🔥

Dettagli

I posti sono limitati e riservati a chi vuole impegnarsi seriamente in questo percorso di gruppo. Limitato a 8 persone perché voglio dedicarmi a ciascuno di voi in maniera attenta. Se ti interessa e vuoi altre info, ti aspetto durante l'evento di presentazione.

Info

info@alessandro-conforti.it

WhatsApp: 3283489136

https://www.facebook.com/pg/alessandroconforti86/