Corso di storia dell’arte: prima lezione "Usi e abusi del Caravaggio" a Palazzo Bo

Incontri di storia dell’arte

Il vero Caravaggio

febbraio – novembre 2020

Palazzo Bo, Aula Ippolito Nievo

Via 8 Febbraio 2, Cortile Antico - Padova

La prima lezione

Giovedì 20 febbraio

Usi e abusi del Caravaggio

Prima lezione con Giovanni Agosti, Vittoria Romani, Jacopo Stoppa Ingresso libero fino a esaurimento posti Dettagli

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione padovana del corso di storia dell’arte che il FAI – Fondo Ambiente Italiano organizza ormai da vent’anni a Milano in collaborazione con l’Università e che ogni anno riscuote un gran successo di pubblico, confermandosi tra le più riuscite attività della Fondazione volte a promuovere la conoscenza del patrimonio storico e artistico italiano, com’è nella sua missione.

Il vero Caravaggio è un ciclo di incontri su Michelangelo Merisi curato da Giovanni Agosti, Vittoria Romani e Jacopo Stoppa, che approda in Veneto dopo l’edizione milanese del 2016 e prosegue l’esperienza padovana avviata con le lezioni dedicate a Tiziano nel 2019.

Il corso monografico, articolato in 19 lezioni pomeridiane, si svolgerà a cadenza settimanale da febbraio a novembre 2020 dalle ore 17.30 alle 18.45 presso l’Aula Ippolito Nievo di Palazzo Bo a Padova – prestigiosa e storica sede dell’Università – e sarà imperniato sulla figura e l’opera del Caravaggio, attraverso gli approfondimenti di giovani dottorandi e ricercatori di più Università italiane, in particolare di quelle di Padova e di Milano, e i contributi degli attori diplomati alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, formatisi con Luca Ronconi (David Meden, Ruggero Franceschini, Yasmin Karam, Livia Rossi, Francesca Tripaldi), in un dialogo tra narrazione e recitazione. La biografia dell’artista sarà ripercorsa alla luce delle più recenti scoperte e grazie a testimonianze dirette e puntuali, tese a squarciare il velo di mistero che ancora avvolge la sua figura.

La lezione inaugurale, in programma giovedì 20 febbraio alle ore 17.30 ed eccezionalmente a ingresso libero, sarà introdotta dai curatori del corso Giovanni Agosti (Università degli Studi di Milano), Vittoria Romani (Università degli Studi di Padova) e Jacopo Stoppa (Università degli Studi di Milano) e avrà per tema Usi e abusi del Caravaggio. Chiuderà la rassegna l’appuntamento di giovedì 12 novembre, con una lettura dal Dialogo fra il Caravaggio e il Tiepolo del famoso storico dell’arte Roberto Longhi.

“La documentazione esistente su questo pittore è cresciuta enormemente negli ultimi decenni – afferma Giovanni Agosti – Parecchi dettagli, pure infinitesimali, della movimentata e tragica vita del Caravaggio sono riemersi: di qui la necessità di mettere a punto una sceneggiatura che, per alcuni frangenti, segue l’esistenza dell’artista quasi giorno per giorno”.

Il corso è realizzato in collaborazione con le Università degli Studi di Padova e di Milano e con il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa e gode del patrocinio del Comune di Padova.

Si ringrazia l’Università degli Studi di Padova per la gentile concessione dell’Aula Ippolito Nievo presso Palazzo Bo a Padova, e la Delegazione FAI di Padova per il sostegno nell’organizzazione.

Il corso si svolge grazie al generoso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Il corso è anche un’occasione per scoprire e sostenere il FAI, la sua missione e le sue attività, in Italia e in particolare in Veneto, dove la Fondazione gestisce alcuni Beni aperti al pubblico, tra cui la Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia, e il Negozio Olivetti e Casa Bortoli a Venezia.

Per il triennio 2018-2020 le attività di valorizzazione di Villa dei Vescovi sono sostenute da Epta, azienda già vicina al FAI da molti anni e conosciuta sul territorio grazie ai suoi marchi Costan ed Eurocryor.

Date e orari: da giovedì 20 febbraio a giovedì 12 novembre 2020, dalle ore 17.30 alle 18.45, Aula Ippolito Nievo, Palazzo Bo, Via VIII Febbraio 2, Padova.

Giovedì 20 febbraio prima lezione con Giovanni Agosti, Vittoria Romani e Jacopo Stoppa - Ingresso libero fino a esaurimento posti

Costo delle lezioni:

- Abbonamento: intero euro 140; giovani fino a 25 anni euro 75 (la partecipazione è riservata agli iscritti FAI o a chi si iscriverà in loco).

- Singola lezione: intero euro 10; giovani fino a 25 anni euro 5.

- Studenti dell’Università di Padova (Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica), del corso di laurea triennale in Storia e tutela dei Beni Artistici e Musicali e del corso di laurea magistrale in Storia dell’arte gratuito previa iscrizione tramite l’Università.

Per iscrizioni e informazioni: tel. 02.467615388; faiarte@fondoambiente.it; www.corsoartefai.it

È possibile iscriversi in loco, prima dell’inizio delle lezioni.

***

Programma degli incontri