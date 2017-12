Corso di teatro per adulti, lezione di prova gratuita a Noventa Padovana

L'associazione culturale Teatro dei Curiosi, in collaborazione con il comune di Noventa Padovana, organizza il corso di teatro per adulti "Il primo passo nella scena".

Lunedi 22 gennaio alle ore 20.30 nella sala polivalente della biblioteca di Noventa Padovana si tiene la lezione di prova gratuita, nella quale sarà possibile sperimentare in prima persona la magia del teatro.

"Il primo passo nella scena" guida i partecipanti nei rudimenti dello stare sul palco, esplorando elementi come lo spazio, il ritmo, l'ascolto e l'improvvisazione.

Il teatro risulta essere un'esperienza positiva e divertente sia per le persone estroverse che per quelle che si ritengono meno espressive, perchè ciascuno ha molte potenzialità anche di cui non è consapevole.

Docente: Andrea Masiero, attore e docente di improvvisazione teatrale.

INFORMAZIONI

É gradita la prenotazione inviando una mail a info@teatrodeicuriosi.it o telefonando al 347.8736793.