Ad Albignasego un corso per volontari clown

L'associazione “Over The Rainbow”, filiale del Gesundheit Institute di Patch Adams, presenta sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020, dalle 15 alle 19, presso il patronato di Sant’Agostino in via Tintoretto 8/A ad Albignasego un corso per diventare volontari clown.

Informazioni e contatti

cell. 3404045039

email: associazioneovertherainbow@gmail.com

Facebook Associazione Over The Rainbow