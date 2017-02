Corso base per aspiranti volontari della croce rossa, aperte le iscrizioni nella sede di Noventa Padovana

Lunedì 13 febbraio alle ore 20.30 nella sede della Croce Rossa Italiana di Noventa Padovana (via Marconi, 1), si svolgerà la presentazione del corso per aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana, organizzato dal Comitato di Padova nella sede di Noventa Padovana. La serata è aperta a tutti, non è vincolante, ha lo scopo di illustrare le attività della Croce Rossa e l’articolazione del corso base.

Per partecipare al corso base è sufficiente aver compiuto 14 anni. Attraverso il corso base si entra a far parte della Croce Rossa potendo poi approfondire l’attività di volontariato secondo le proprie attitudini e disponibilità, grazie alle numerose proposte formative. L’iscrizione effettiva alla Croce Rossa Italiana avviene solo al superamento del corso base che prevede un esame finale.

Il corso base si articola in 9 lezioni, dalle 21 alle 23, che si svolgeranno nella sede di Noventa Padovana secondo questo calendario: a febbraio 23 e 28, ed a marzo 2, 7, 9, 14, 16, 21 e 23.

Utile per la preiscrizione, assolutamente non vincolante e per essere informati sulle attività della Croce rossa nella propria zona, l’iscrizione nel portale: www.gaia.cri.it.

Per ulteriori informazioni contattare: associazione.noventapadovana@cripadova.it, oppure presentarsi direttamente durante la serata di illustrazione del corso.

Via Croce Rossa, 130 - 35129 PADOVA - Telefono 049-8077640 fax: 049-775910

e-mail cp.padova@cripadova.it, www.cripadova.it - http://www.facebook.com/cripadova