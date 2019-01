Incontri tra cultura ed enogastronomia: la corte in tavola al ristorante “N’altraroba”

“La Corte in tavola” tra sapori e tradizione dagli allevamenti padovani: è il tema del nuovo incontro cultural gastronomico “Senza nulla di troppo - Campagna Amica in Tavola” promosso da Coldiretti Padova in collaborazione con il ristorante “N’altraroba” di Rubano, che hanno per protagonisti gli agricoltori padovani e le loro produzioni.

Giovedì 31 gennaio, alle 19.30 saranno protagonisti i piatti a base di pregiate carni avicole “made in Padova”. Angelo De Marchi, titolare dell’azienda “Il Cortile De Marchi di Merlara” illustrerà le caratteristiche e le qualità delle carni degli animali della corte padovana, dall’oca all’anatra, dal tacchino alla gallina, presentate nei piatti creati per l’occasione dallo chef Angelo Pisano che metterà a punto un menù in grado di esaltare al meglio le virtù delle specialità avicole.

“Campagna Amica in tavola” è un viaggio tra le tipicità padovane in compagnia degli agricoltori, pronti a raccontare nel dettaglio come nascono i prodotti che arrivano sulle nostre tavole, come scegliere il meglio e come riconoscerne l’origine e la qualità. Ciascuno di loro presenterà i propri prodotti poco prima dell’ora di cena, soffermandosi sulle caratteristiche e le qualità, ma anche sulla storia dell’azienda, che spesso coincide con quella di una o più famiglie che hanno scelto di dedicarsi all’agricoltura.

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 049 631466 o scrivere a info@naltraroba.com . Sulle pagine Facebook di Campagna Amica Padova e del ristorante è pubblicato anche il calendario dei prossimi appuntamenti.

