Corteo e "Pietre d'inciampo" per non dimenticare, l’appuntamento in centro a Padova

In occasione delle iniziative per celebrare il Giorno della Memoria, domenica 26 gennaio ‘20, dalle ore 10, un corteo toccherà i luoghi del centro storico dove sono posizionate alcune "Pietre d'inciampo" dell’artista Gunter Demnig.

Il percorso partirà dalla prima tappa prevista in via VIII Febbraio 2 con proseguimento in via Roma 30 e 48, via San Martino e Solferino 9, via delle Piazze 26 con ritorno e conclusione in via VIII Febbraio 2.

Ad ogni sosta in programma, di circa 15 minuti, coristi alterneranno canti e lettura delle vite delle persone ricordate dalle pietre.

L’evento è promosso dall'Associazione Canone Inverso A.P.S. e realizzato in collaborazione con il settore Gabinetto del sindaco del Comune di Padova.

