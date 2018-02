Corti d’amore e corti da Oscar al cinema PortoAstra

Giovedì 15 febbraio alle 21 al Cinema Porto Astra, sala 8, ci sarà una serata dedicata ai cortometraggi della durata di 110'. I generi variano dal drammatico al comico. La selezione, oltre che il cortometraggio vincitore dell'oscar 2017, contiene corti italiani e stranieri (con sottotitoli).

Segnatevi questa data, perché è una delle poche occasioni in cui potrete gustare i migliori cortometraggi nazionali ed internazionali dove e come non li avete mai visti: al cinema.

Gli organizzatori della serata

L'evento è organizzato da ARTEX FILM, una giovane società nascente nel settore della distribuzione cinematografica, in collaborazione con Premiere Film, Veneto Padova Spettacoli ass. Culturale. La serata, come anche le iniziative che saranno organizzate nei prossimi mesi, hanno come obiettivo di riportare il cortometraggio nel luogo in cui merita di stare, al cinema, nonché la volontà di diffondere una cultura del cortometraggio che sia terreno fertile per la creazione e sviluppo di un mercato internazionale del cortometraggio.

I cortometraggi della serata

▶ SING di Kristof Deak - (PREMIO OSCAR 2017)

COMMEDIA/DRAMMATICO

25 minuti

Link trailer: https://www.facebook.com/ArtexFilm/videos/2036328156641489/

▶ IL BACIO di Adriano Candiago

ANIMAZIONE/ROMANTICO/BAMBINI

4 minuti

▶ MUSICIAN di Aleksei Borovikov

COMMEDIA DRAMMATICA

18 minuti

▶ THE LAST TIME di Aleksei Borovikov

DRAMMATICO/THRILLER

10 minuti

▶ DISTANT di Guido Tabacco

DRAMMATICO

14 minuti

▶ SENSAZIONI D’AMORE di Adriano Pantaleo

COMMEDIA DRAMMATICA

19 minuti

▶ ROCKY di Daniele Pini

COMMEDIA

15 minuti

▶ HOW TO SAVE YOUR DARLING di Leopoldo Caggiano

COMMEDIA

5 minuti

Link trailer: https://www.facebook.com/ArtexFilm/videos/2036620216612283/

Biglietti

Direttamente al Cinema Porto Astra

Nella pagina Facebook dell’evento: https://www.facebook.com/events/921534401342468/

Su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corti-damore-e-corti-da-oscar-al-cinema-42709780102

N.B. Il biglietto ridotto al 50% è riservato alle sole donne e solo attraverso l’acquisto online. Alla porta il biglietto si acquista a prezzo pieno.

Altre informazioni

Link all’evento: https://www.facebook.com/events/921534401342468/

Sito web Arte Film: www.artexfilm.com