Corti in Palco, selezioni finali con il pubblico protagonista al Teatro Goldoni di Bagnoli

Gli otto finalisti selezionati nella prima fase del concorso Corti in Palco dalla direzione artistica del premio saranno giudicati dal pubblico presente al Teatro Goldoni di Bagnoli, dove si terrà la finale nei giorni 24 febbraio e 3 marzo.

Il corto che avrà ottenuto il punteggio maggiore durante l’esibizione dal vivo risulterà vincitore. La proclamazione avverrà nella serata conclusiva del concorso il 10 marzo.

I finalisti

TeatroPirata con “Harley Quinn: un amore ossessivo” di Elisabetta Zannini

Compagnia della Ruggine con “No sea de amor” di Sandro Fracasso

Gli Steppini con “Il camerino di Desdemona” di autori vari

Compagnia Teatrale Universitaria Mit-Sein con “Ifide” di Francesca Pinton

Teatro delle Ortiche con “Le siamesi” di Pietro De Silva

Prisma&Convivio (I compagni d’asilo) con “Re Childerico Tre” di Flavio Pavan

Compagnia Teatro Insieme con “Una donna sola” di Dario Fo e Franca Rame

TomTom Teatro con “Saccoccia a chiocciola” di Ivan Di Noia

Appuntamento dunque a Bagnoli di Sopra a partire da sabato 24 febbraio con il primo gruppo di quattro corti.

Il 10 marzo, dopo la cerimonia di premiazione del vincitore ci sarà, in prima assoluta, lo spettacolo “Scena, singolare femminile”: uno spettacolo a più voci e con solo protagoniste donne per sorridere e riflettere di temi quanto mai attuali come la conquista della parità di genere, il mondo femminile e una quotidianità di cui spesso si dimentica la fatica e l’importanza.