"Corti e...piccoli", corti teatrali di autori contemporanei a Ponte San Nicolò

Torna anche quest'anno "Teatro in Provincia", rassegna nazionale di corti teatrali scritti da autori e autrici viventi italiani, testi della durata massima di dieci minuti, nella versione di letture recitate.

La Betonica li mette in scena in Veneto in due domeniche a ingresso libero con rinfresco finale: domenica 29 gennaio e domenica 26 febbraio alle ore 17, con la musica dal vivo di Marimà Acoustic Duo.

La manifestazione si terrà nella sala Giorgio Boscolo del centro civico Rigoni Stern, dove il pubblico assisterà alla lettura recitata di 18 corti teatrali su cui potrà esprimere un voto, che, sommato a quelli espressi in tutto il territorio nazionale, decreterà i testi dei tre autori più graditi.

INFORMAZIONI

Compagnia Teatrale LaBetonica, Ponte San Nicolò

347.9696634 (Alberto)

3475840948 (Serena)

labetonica@gmail.com

www.facebook.com/labetonica

www.youtube.com/labetonica

https://twitter.com/LaBetonica

www.centrodrammaturgia.it

Domenica 29 gennaio e 26 febbraio, ore 17

“Teatro in provincia” – rassegna-concorso nazionale di corti teatrali di autori contemporanei

Centro civico Rigoni Stern, sala Giorgio Boscolo, piano terra

Piazza Liberazione, 1 - Ponte San Nicolò

Ingresso gratuito.