"Le cose che succedono di notte" in scena a Villa Pisani di Monselice

Sabato 30 novembre alle ore 21 presso Villa Pisani di Monselice andrà in scena lo spettacolo "Le cose che succedono di notte" con Debora Petrina e Tiziano Scarpa, nell'ambito della rassegna Visioni d'Artista curata dall'associazione Euganea Movie Movement.

"Le cose che succedono di notte" è uno spettacolo di musica e parole. Debora Petrina, cantautrice e compositrice, vincitrice tra l’altro del Premio Ciampi, incontra Tiziano Scarpa, premio Strega con il romanzo “Stabat mater”. Sul palco alternano canzoni e racconti in rima. Alle tastiere, chitarra e voce, Debora si mette in contatto con mondi sconosciuti, è una specie di veggente elettronica. Canta con una presenza scenica ammaliante le sue canzoni innovative, bellissime, che emanano calda sensualità e ritmi vivaci. Fra un brano e l’altro accompagna le parole di Tiziano alle tastiere e alla chitarra. Tiziano racconta di uomini, alberi, animali solitari che cercano l’amore e la verità, e trovano quello che si meritano. Sono favole per adulti, in rime baciate, abbracciate, accarezzate, qualche volta accoltellate e strangolate. Storie spassose, a volte drammatiche, tratte dal suo nuovo libro “Una libellula di città” (edito da Minimum fax).

Canzoni e musiche di Debora Petrina (voce, tastiere e chitarra). Racconti e rime di Tiziano Scarpa. Si ringraziano per la collaborazione il Teatro Stabile del Veneto e Lorenzo Maragoni.

Informazioni e contatti

Spettacolo con assaggio di vino della cantina Siemàn di Villaga (VI): 7 euro

Prenotazione dello spettacolo consigliata, massimo 50 posti.

Mail: info@villapisanimonselice.it

tel: +39 0429.74309

Web: https://villapisanimonselice.it/