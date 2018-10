Corso gratuito "Conosciamo la Costituzione" a Padova

La costituzione e un elemento fondamentale che ogni cittadino dovrebbe conoscere , il corso gratuito "Conosciamo la costituzione" e dedicato a persone di tutte le età ed etnie.

Il corso e di estrema utilità per i cittadini extracomunitari richiedenti cittadinanza Italiana per conoscere le leggi morali ed etiche che regolano il paese di qui vuole diventare cittadino , aiuta a capire quali sono i propri diritti come cittadini ed i propri doveri, ed a rispondere nel modo giusto alle domande sull'Italia è la costituzione che le vengono e verranno poste.

E utile per i cittadini Italiani nati in Italia , che non sempre hanno il tempo per approfondire la costituzione Italiana e capire le leggi che l'anno fondata.

Impariamo assieme a conoscere la repubblica italiana , come nasce , quali elementi la caratterizzano. Il corso dura 2 ore, in un'unica giornata.

