"Costruire relazioni", incontri per genitori e insegnanti a Mestrino e Fossona

Insegnanti e genitori si incontrano nel progetto pilota "Costruire Relazioni", con il fine comune di investire nel miglioramento dell'educazione a scuola e in famiglia, con inediti strumenti che rispondono in modo preciso, pratico ed efficace alle esigenze delle nuove generazioni.

MESTRINO

Venerdì 5 maggio alle ore 16.30, alla scuola media Leonardo da Vinci di Mestrino l'incontro per docenti affronterà un argomento utile e funzionale all'esperienza di insegnamento: la creatività nei cicli di apprendimento.

Insegnare e imparare sono esperienze importanti in cui l'attenzione, la motivazione e il coinvolgimento occupano un ruolo decisivo e determinano gli esiti delle lezioni.

FOSSONA

Sabato 6 maggio alla scuola primaria Papa Luciani di Fossona, a Cervarese Santa Croce, l'incontro è rivolto all'intera comunità educante: genitori, docenti, educatori sono invitati a scoprire l'abilità di ottenere risultati scolastici.

La lezione della dott.ssa Silvana Tiani Brunelli porterà l'attenzione sul rapporto con i risultati: come raggiungerli, comunicarli e fissare le tappe della crescita.

Durante l'incontro saranno presentati risultati e testimonianze dei laboratori realizzati nelle classi per l'insegnamento delle abilità personali a scuola, per migliorare le relazioni in classe e favorire un apprendimento ottimale per tutti gli alunni.

L'iniziativa, a partecipazione gratuita, organizzata dagli istituti comprensivi di Mestrino e Cervarese in collaborazione con il Centro Studi Podresca e con il sostegno dei comuni di Cervarese e Rovolon, si annovera tra le proposte d'avanguardia nel panorama educativo ed è volta a portare miglioramenti concreti, partendo dalle buone pratiche già esistenti.

INFORMAZIONI

Iscrizione obbligatoria.

0432.713319 - costruire-relazioni@podresca.it

Antonella Olivieri, Centro Studi Podresca - Borgo Podresca, 1 - Prepotto.

info@podresca.it - www.podresca.it