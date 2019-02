“Costruire stili educativi”, incontro a Villa Ghedini di Cadoneghe

L’Assessorato al sociale del Comune di Cadoneghe e la cooperativa ConTatto Cemea Veneto promuovono dal 19 febbraio un ciclo di tre incontri serali per genitori, educatori e per chi desidera formarsi ed educarsi alla costruzione di nuovi stili educativi. Gli incontri si terranno dalle 20.30 alle 22.30 presso il Centro delle Famiglie Villa Ghedini in Piazza del Sindacato a Cadoneghe.

Scarica il depliant dell'iniziativa

Gli incontri saranno condotti da Luciano Franceschi, pedagogista, formatore Cemea e responsabile educativo della cooperativa ConTatto Cemea Veneto che ha in gestione il Centro delle Famiglie di Villa Ghedini. Ogni serata sarà chiusa attorno alle 22.30 con the e tisane della buonanotte per chi vorrà fermarsi per un confronto informale e amichevole oltre il tempo dell’incontro.

Chiude il ciclo di incontri il 26 marzo una serata speciale dove la tematica educativa sarà quella scelta dai partecipanti all’interno dei due precedenti incontri. La metodologia usata sarà quella attiva (i CEMEA sono Centri Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva) e la serata proporrà la possibilità di partecipare e intervenire tramite attività di riflessione e presa di parola.

Comune di Cadoneghe Piazza Insurrezione, 4 - 049 88 81 911

www.cadoneghenet.it - sociale@cadoneghenet.it

http://www.cadoneghenet.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=1580>emplate=news.jsp