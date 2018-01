"Costruire un team vincente. Storie, Strumenti e Strategie", incontro a Padova

"Costruire un team vincente. Storie, Strumenti e Strategie" è un laboratorio rivolto a freelance, artisti, leader che vogliano costruire un gruppo per trasformare un'idea in un progetto concreto.

Organizzato da Incitement Lab Veneto, l'incontro si svolge sabato 27 gennaio dalle 10 alle 18 nella sede di Interno 12 a Padova.

CONTENUTI

Durante il terzo Incitement Veneto Lab si parlerà dell'importanza di un team, di un gruppo, di una community per realizzare un progetto di imprenditoria sociale..

Quante volte hai avuto un'idea ma non sei riuscito a trasformare in un progetto perchè eri il solo a crederci?

Quante volte hai provato a creare un gruppo o a farne parte ma alla fine, nulla è andato a buon fine?

L'idea nata da un singolo ha bisogno di un team, solido e motivato, per essere trasformata in un progetto reale e concreto.

Artisti, freelance, piccoli imprenditori sociali vivono queste problematiche da vicino, ogni giorno. Alcuni di loro, avviati da poco e con qualche esperienza in tale ambito, hanno accettato l'invito degli organizzatori e racconteranno la loro storia.

Il pubblico potrà invece dare il proprio contributo all'interno di un laboratorio dinamico, interattivo e costruttivo.

COSA SI IMPARA

a realizzare il proprio progetto partendo da se stessi e coinvolgendo gli altri

come lavorare da freelance non significhi “lavorare da soli” ma saper costruire e ispirare una solida rete di collaboratori

come usare alcuni approcci per costruire un team efficace

come affrontare e superare difficoltà in gruppo e perseguire obiettivi comuni

come valorizzare ogni singola persona del gruppo e motivarla a realizzare un progetto comune

come costruire un progetto di crowdfunding di successo e creare una community solida

come acquisire fiducia dai proprio collaboratori come creare e gestire un gruppo coeso

L'INCONTRO

Sette speakers si alterneranno sul palco per raccontare la loro esperienza e dimostrare come il loro progetto individuale si sia sviluppato grazie al valore di un gruppo dopo problemi, difficoltà, intoppi, pause e ripartenze.

L’evento è a numero chiuso e ciascuno potrà interagire, chiedere consigli e farsi ispirare.

Tommaso Cuccarolo, formatore, esperto di gruppi e di Team Building, offrirà strumenti pratici.

PARTECIPANTI

Chiara Patronella - cantautrice pugliese

COME COSTRUIRE UN PROGETTO DI CROWDFUNDING

"La gente che ha creduto nella mia musica ha deciso di pre-acquistare l'album, fidandosi delle anteprime e dei miei racconti, permettendomi di concludere così la campagna di CrowdFunding con il 111% di fondi richiesti raccolti"

Nicole Stefani - fondatrice di Scuola di Naturopatia

COME COSTRUIRE UN TEAM DI DOCENTI

http://treviso.accademiasol.com/

Roberta Raeli - designer freelance

COME COSTRUIRE UN TEAM PER PROGETTO FREELANCE

Il suo progetto si chiama RRARO

http://bit.ly/2C9AyUI

Silvia Coalutto - Spazio Co-Working

SPAZIO E NETWORKING PER FREELANCE

http://www.spaziodessai.it/

Interno 12 e Carichi Sospesi - progetto socio-culturale

CREARE UN TEAM PER GESTIRE UNO SPAZIO RICREATIVO

http://www.interno12padova.it/

Tommaso Cuccarlo - formatore Ultimate Coaching

SPORT & FORMAZIONE ESPERIENZIALE DI GRUPPO

Membro del Dream Team, curerà l'aspetto formativo dell'evento

COSTI E PARTECIPAZIONE

Pausa pranzo: è possibile mangiare insieme in locali della zona Portello a costi molto bassi.

Contributo: 10 euro per l'evento (+10 euro tessera Arci).

Per acquistare i ticket inviare una e-mail a info@alessandro-conforti.it

Sono ancora disponibili posti per partecipare come speaker.

INFORMAZIONI

Organizzazione:

Incitement Lab Veneto

laboratorio creativo per aiutare i giovani e le persone in una fase di transizione professionale a creare il lavoro dei propri sogni.

Alessandro Conforti: 328.3489136 (ambassador regionale)

https://www.facebook.com/pg/IncitementLabVeneto/about/?ref=page_internal

http://www.incitementitaly.it/blog/