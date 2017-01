Presentazione della Scuola di counseling psicosintetico a Monselice

Nata negli Stati Uniti all'inizio del secolo scorso e sviluppata soprattutto da Carl Rogers negli anni Cinquanta, la professione di counsellor sta prendendo sempre più piede anche in Italia, con l'apertura di numerose scuole che insegnano ai futuri professionisti come aiutare il cliente ad affrontare una specifica situazione esistenziale di difficoltà e disagio.

Ora l'insegnamento del counselling arriva anche a Monselice, dove mercoledì 25 gennaio alle 18, nella sala Nobile del Venetian Hostel (in via Santo Stefano, 33) verrà presentata la Scuola di counseling psicosintetico della Sipt - Società italiana di Psicosintesi terapeutica.

La scuola, riconosciuta dal Cncp (Cordinamento nazionale counsellor professionisti), fa riferimento alla Psicosintesi del veneziano Roberto Assagioli (Venezia, 1888 - Capolona, Arezzo, 1974) è già in attività in diverse altre città italiane fra cui Firenze, Milano, Bologna e Castellammare di Stabia, e con Monselice intende rivolgersi a coloro che nel Nord-Est intendono avvicinarsi al counselling e alla psicosintesi sia per crescita personale che per farne una vera e propria professione.

La partecipazione alla presentazione è libera e gratuita ma è gradita la prenotazione.

INFORMAZIONI

counselling@scuolapsicosinresi.com - 055.570140