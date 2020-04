Covid-19 sull'economia del Veneto, sulla sua struttura produttiva e sulla società: l'incontro online

Sabato 18 aprile alle ore 15.30, il Comitato regionale Veneto di Rifondazione Comunista organizza una conferenza telematica sull'impatto della crisi del Covid-19 sull'economia del Veneto, sulla sua struttura produttiva e sulla società. È solo l'inizio di una riflessione assolutamente necessaria.

La conferenza telematica sarà visibile sulle pagine Facebook di tutte le federazioni PRC del Veneto: sarà possibile interagire con domande e richieste di chiarimento.

È del tutto evidente che dovremo attraversare una fase molto difficile con pesanti ricadute sul piano sociale, più gravi di quelle di 10 anni fa, con il ridimensionamento e la ridefinizione di interi settori produttivi e pesanti conseguenze per le lavoratrici e i lavoratori, e per i più deboli della società.

Avere chiaro quello che accade oggi e quello che si profila per domani è fondamentale per poter avanzare proposte all'altezza della sfida che abbiamo di fronte. La minaccia, che vediamo concreta, è che si voglia nella sostanza riproporre un modello di economia e di società che riproduce lo stato delle cose esistenti. Non è possibile, non è accettabile.

Sappiamo che su questo terreno dovremo affrontare uno scontro molto duro, ma proprio per questo è fondamentale lo studio e l'analisi attenta di quel che accade e dei suoi possibili sviluppi.

Ringraziamo la disponibilità di Cecilia de Pantz (segretaria regionale Filcams Cgil), di Antonio Silvestri (segretario regionale Fiom Cgil) e di Andrea Gambillara (segretario regionali Flai Cgil) che contribuiranno al nostro lavoro di analisi con una loro relazione.

