Cracco a Padova per "Land of wine stars": talk show e accensione dell'albero sul Liston

Novembre PataVino ospita l'evento Padova Land of Wine Stars nell'esclusiva cornice di Palazzo della Ragione (Padova). Protagonista Chef Carlo Cracco, vicentino classe 1965, il più famoso tra i grandi chef usciti dalle feconda covata di Gualtiero Marchesi. Cracco deve la propria notorietà presso il vasto pubblico al fatto di essere diventato anche un personaggio tv, di quelli ambiti da cacciatori di selfie. Ma i buongustai sono attirati dalla sua cucina, forse la più creativa tra quelle celebrate a Milano.

In occasione dell'evento del 30 novembre, Cracco sarà protagonista di un talk show a Palazzo della Ragione in cui si racconterà a 360 gradi tra vino e gastronomia.

A seguire, dalle 16.30, verrà invitato sul Liston di fronte a Palazzo Moroni - Comune di Padova per brindare con i padovani all'accensione dell'Albero di Natale.

Il pomeriggio si concluderà con un concerto straordinario del gruppo Christmas Soul – guidato dalle voci di Chiara Luppi Music, Stevie Biondi e Luca Brighi – e da un brindisi nel Cortile di Palazzo Moroni.

L’iniziativa è organizzata da Promex - Azienda Speciale CCIAA di Padova, in collaborazione con il Consorzio Vini Colli Euganei in occasione del 50esimo anniversario delle DOC Colli Euganei.

Con il patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Padova e la collaborazione di Coldiretti Padova, Cia - Agricoltori Italiani Padova e Confagricoltura Padova.

Sponsor dell'evento Unicredit Banca.

Ingresso gratuito al talk show + coupon per brindisi natalizio fino a esaurimento posti!

Note biografiche di Carlo Cracco

Formatosi tra l'Italia e la Francia sotto la guida di Gualtiero Marchesi, Alain Ducasse e Lucas Carton, Carlo Cracco ha collezionato moltissimi riconoscimenti – tra stelle Michelin e forchette del Gambero Rosso – e ha trovato la sua consacrazione a Milano, dando il suo nome al ristorante Cracco-Peck (in sodalizio con la più celebre insegna della gastronomia meneghina) e rilevandone poi la gestione, ideando piatti divenuti dei classici dell’alta cucina, dall’Insalata russa caramellata in su. Dal 2013 gestisce la linea di Carlo e Camilla in Segheria a Milano, mentre a fine ottobre 2016 apre a Mosca il suo Ovo.

Nominato Ambasciatore della Regione Lombardia per Expo2015, oggi Cracco è impegnato anche in importanti attività no profit: è presidente dell’Associazione Maestro Martino che promuove la Cucina d’Autore e le eccellenze del nostro territorio ed è testimonial di Ifad, un’agenzia specializzata dell’Onu che si occupa dell’incremento delle attività agricole, mettendo le popolazioni rurali povere in condizione di raggiungere una maggiore sicurezza alimentare, migliorare la qualità della loro alimentazione e rafforzare le proprie capacità di adattamento.

