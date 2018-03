"Crea e realizza la tua vita", corso di abilità e strategie al CreAttiva_lab di Padova

"Crea e realizza la tua vita" è un corso per superare momenti di crisi e difficoltà che permette di sviluppare abilità e strategie per realizzare la vita desiderata.

Il corso si svolge nei giorni 6-13-20-27 aprile; è a numero chiuso e inizierà appena saranno state raccolte le adesioni minime necessarie.

Destinatari

Il corso è pensato per chi vive una fase di cambiamento e vuole:

Avere un ruolo di protagonista nella propria vita

Cambiare lavoro

Ricostruire una nuova vita

Decidere cosa fare in futuro e fissare obiettivi di benessere

Superare difficoltà relazionali

Gestire il tempo

Imparare ad organizzarsi e portare a termine i propri impegni

Moduli

Risolvere problemi: definisci i tuoi obiettivi per superare difficoltà

Impara a decidere: come cambiare il presente e crea un futuro migliore, in linea con i tuoi valori

Crea relazioni soddisfacenti: come avvicinare e coinvolgere gli altri nel tuo cambiamento

Crea un piano strategico per i tuoi obiettivi: metodo per organizzarsi e portare a termine impegni

Struttura

Il corso è limitato a 10 persone.

Si sviluppa in quattro incontri e si terrà nella sede di CreAttiva_Lab formazione e coaching appena raggiunti gli iscritti necesari.

La metodologia è dinamica, interattiva, fatta di giochi e esperienze di creatività di gruppo.

Gli strumenti e le modalità apprese dovranno essere applicati nella vita di tutti i giorni, per crescere e migliorare il rapporto con sè stessi e gli altri.

Conduce Alessandro Conforti, laureato in psicologia a Padova, life coach ed esperto del benessere personale e collettivo.

Costi

Il corso di sviluppa in 6 ore distribuite in 4 giorni

Costo: 80 euro

É prevista una quota assicurativa di 5 euro per i non affiliati a PadovAiuta, da versare il giorno del primo incontro

Iscrizioni

Si consiglia la preiscrizione entro il 29 marzo.

Prenotazioni: 328.3489136 (Alessandro) anche via WhatsApp

Contatti

Organizzato e promosso da PadovAiuta

a cura di Cecilia Treccalli e Michela Fridegotto

www.padovaiuta.jimdo.com

Condotto e co-organizzato da Alessandro Conforti

www.alessandro-conforti.it

328.3489136

