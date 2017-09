Come creare immagini efficaci senza Photoshop, corso di formazione a Padova

Le immagini pubblicate all’interno di una pagina web giocano un ruolo fondamentale in quello che è l’impatto grafico del sito stesso. Altrettanto vale ovviamente per i social, non per nulla ormai i social di fotografia vanno per la maggiore.

Che siate un blogger o un web designer, ma anche un imprenditore che cura adeguatamente gli aggiornamenti sul proprio sito, saprete quanto sia dispendioso l’acquisto di immagini online.

Volete creare delle immagini efficaci per il web, ma non possedete le giuste competenze grafiche?

Sono tanti ormai i software gratuiti che permettono di realizzare grafiche e collage in modo semplice, senza bisogno di ricorrere a programmi di grafica.

Giovedì 21 settembre, dalle 18.30, Puntoventi propone una serata di formazione gratuita attraverso la quale sarà possibile acquisire la conoscenza delle tecniche migliori e dei programmi gratuiti per realizzare immagini ad hoc.

Durante il corso verranno affrontate le seguenti tematiche:

I formati più adatti da utilizzare sul sito e sui diversi social

La risoluzione di un'immagine

I migliori siti per ricercare immagini gratuite

Gli strumenti più utili per creare grafiche e collage

I diversi formati di esportazione

Come esportare un’immagine per un dato peso

ISCRIZIONI

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-come-creare-immagini-efficaci-senza-photoshop-37236610705?aff=ehomecard

INFORMAZIONI

http://www.puntoventi.it/creare-immagini-efficaci-senza-photoshop/​

https://www.facebook.com/puntoventi​