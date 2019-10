A Padova il seminario "Creare valore innovando"

Quattro storie di successo su come la trasformazione digitale sia una vera occasione per portare valore concreto in azienda. Essere imprenditori e professionisti oggi ci pone spesso di fronte alla tematica della "trasformazione digitale", lasciandoci senza una chiave di lettura chiara e convincente.

Abbiamo sperimentato sul campo che queste due parole celano molti concetti che devono essere supportati da competenze così trasversali, da incoraggiare un approccio nuovo, più orientato alle sinergie piuttosto che alla specializzazione. Da questa consapevolezza nasce la volontà di creare un evento che vuole essere introduttivo, su un tema così ampio, ma senza perdere di concretezza. Vogliamo proporvi quattro racconti e quattro professionalità differenti, ma unite da un’interpretazione comune di trasformazione di successo.

Esporranno i casi studio i relatori:

Marco Dussin e Ivano Masiero - Agile Company

Giulia Tamiozzo - Consulente di direzione

Massimiliano Losego - Atman sas

Michele Franzin - SeeSaw srl

La presentazione avverrà il giorno giovedì 24 ottobre presso il Coworking Cofare, e si svolgerà indicativamente con il seguente programma:

14.15 - Check-in partecipanti

14.30 - Benvenuto e presentazione dei relatori

15 - Esposizione dei casi studio

17.15 - Conclusioni e saluti

17.30 - Aperitivo e networking

Informazioni, prenotazioni e contatti

Prenota il tuo posto qui: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-creare-valore-innovando-76999612915.

Il Coworking si trova davanti la stazione ferroviaria di Padova, quindi facilissimo da raggiungere con i mezzi pubblici.

Se vi spostate in macchina avete due alternative:

Parcheggio gratuito a 10 minuti a piedi: https://goo.gl/n3iQiT

Parcheggio a pagamento(1,20 euro all'ora): https://goo.gl/tGAu11

Il seminario è completamente gratuito. Durante l'evento il team di Cofare potrebbe raccogliere foto e video. Registrandoti a questo evento, accetti la possibilità che potresti apparire in qualche video o foto promozionale. Se vuoi avere qualsiasi informazione in più, scrivici pure all'indirizzo: events@cofare.it