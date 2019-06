Creare contenuti video per i social e il web, incontro al Talent Garden Padova

Talent Garden Padova e Spaze organizzano una giornata dedicata alla creazione di video per i social e per il web! Uno corso che mescola teoria, pratica e divertimento per acquisire nuove skills nella produzione e nei montaggi video e sfruttare le opportunità del videomaking!

Mattina

dalle 9 alle 11 - parte teorica

perché fare video nel 2019 e come integrarli nel proprio flusso di lavoro (per i propri clienti, per gli investitori, per il lancio di progetti e come coinvolgere il proprio pubblico nel video)

i formati attuali, algoritmi e differenze di performance

fonti di traffico non convenzionali

attrezzatura e tecniche di ripresa con smartphone

dalle 11 alle 13 - parte pratica

allestimento set

progettare i format basati su progetti/iniziative

realizzazione di un video o più di uno basati sul format

L’appuntamento è per giovedì 20 giugno alle ore 9 in Comunicalab - via croce rossa 32.

È richiesta l’iscrizione e un contributo di 5 euro a partecipante da versare direttamente il giorno dell’evento.

PARTECIPA

Pomeriggio

Dalle 17.30 alle 19.30

Scatta l’ora x: prepariamo insieme il set di registrazione, ripassiamo insieme la teoria e diamo il via alla gara!

Una partita a ping pong con una doppia difficoltà: fare punto e rispondere alle domande tecniche e non solo... E chi perde il punto, paga pegno bevendo uno spritz.

L’appuntamento è’ per giovedì 20 giugno alle ore 17.30 in comunicalab - via croce rossa 32.

È richiesta l’iscrizione e un contributo di 5 euro a partecipante da versare direttamente il giorno dell’evento.

PARTECIPA

I docenti

Ex-YouTuber, ha lavorato nel web marketing, nella vendita e nell’organizzazione di eventi di formazione, in particolare per una startup italiana in ambito food (SiQuri SRL) ed una canadese in ambito blockchain (NextDecentrum Technologies Inc). Ha un’esperienza decennale negli scout AGESCI, un background in design di prodotto e interior design. A 17 anni ha vinto un concorso scolastico nazionale realizzando un video in cui venivano introdotti grafiche ed effetti visivi realizzati con After Effects e Cinema 4D. È da sempre attivo nella community degli effetti visivi e dell’archviz.

Fotografa, grafica, esperta di comunicazione visiva. Inizia a guardarsi attorno in maniera diversa da quando suo nonno le dona una reflex a pellicola a 8 anni. Il suo percorso di studi sul tema è stato costante e dalle scuole superiori passa al DAMS di Padova e un biennio di alta formazione professionale presso ISFAV. Nel suo lavoro ama il silenzio dello studio e degli still life ma anche godersi la sensazione di uno scatto rubato all’aria aperta.

Talent Garden Padova

Coworking, community, formazione ed eventi: questo e molto altro ti aspetta all’interno del nostro campus, uno spazio dedicato ai migliori talenti dell’innovazione del Veneto.

Talent Garden Padova

Via Croce Rossa, 36 - 35129 Padova

T. +39.049.774.724

padova@talentgarden.it

padova.talentgarden.org