CreattivAmente Abili: sport, spettacoli e iniziative di inclusione a Piazzola sul Brenta

Tutti insieme per condividere un’intensa giornata di attività sportive e di spettacolo per la promozione sociale a favore dell’inclusione delle persone con disabilità.

A promuoverla, domenica 18 marzo, è CreattivaMente Abili; a renderla possibile, i ragazzi delle scuole medie di Piazzola sul Brenta e dei paesi limitrofi con l’intervento di atleti paralimpici e di artisti disabili.

Attività

Si inizierà con i tornei di calcio balilla intergato e calcio balilla a squadre (7vs7) alle 10 all’interno della sala della Filatura e, con ritrovo alle 10.30, “PedalAndando sulla stessa strada”, un circuito di 1 chilometro nel centro di Piazzola percorso con handbike, bici da corsa, mountain-bike, carrozzine elettriche, carrozzine con ruotino, carrozzina spinta, biciclette a tre ruote: ognuno con il mezzo che preferisce. Il circuito vuol essere una metafora della vita: condividiamo tutti un viaggio, più o meno difficoltoso. Se lo affrontiamo uniti, diventa più agevole.

A presiedere la manifestazione, Andrea Devicenzi, atleta paralimpico.

A tutti i partecipanti di PedalAndando verrà consegnato un palloncino da appendere sul proprio mezzo di trasporto. Una volta ritornati al punto di partenza, dopo un brindisi insieme, tutti i palloncini voleranno in cielo, come simbolo di libertà condivisa.

Dalle 12 sarà possibile accedere allo stand gastronomico della Pro Loco e dell’area “Lorena”.

Per tutti ci sarà la possibilità di avvicinarsi percettivamente alle persone prive del senso della vista nell’area dedicata a “Il Pranzo Bendati“.

Programma

9.30: ritrovo giocatori tornei di calcio balilla

10: inizio tornei calcio balilla

10.30: ritrovo partecipanti PedalAndando

10.45: alla presenza delle autorità apertura ufficiale della seconda edizione di CreAttivaMente Abili

11: partenza PedalAndando con Andrea Devicenzi e molti altri atleti

11.45: brindisi all’ingresso della sala della Filatura e lancio dei palloncini

12-18: apertura stand promozionali di associazioni, centri, cooperative

12-17: inizio dimostrazioni degli sport paralimpici: Sitting Volley con Nadia Bala, Basket in carrozzina con il Padova Millennium Basket, Hockey in carrozzina con i Black Lyons Venezia campioni d’Italia 2017, Tennis da tavolo con Valeria Zorzetto, Rugby in carrozzina con i 4Cats di H81, Tiro con l’arco, asd Anmil Sport Italia con prove di Handbike, La Boccia di Orange Bowl, Scherma in carrozzina e non con l’asd Petrarca

12-15: apertura stand gastronomico

12-18: apertura area “Pranzo Bendati”

14-17: "Simulando la disabilità", apertura percorsi assistiti a ostacoli in carrozzina, stampella e/o bendati

14-18: area spettacoli con: esibizioni di balli da sala, latino-americano, hip-hop, junior jazzercize, balli di gruppo e ginnastica ritmica. A esibirsi gli atleti della federazione italiana danza sportiva con la Para Dance Sport e atleti di alcune associazioni presenti sul territorio. Intermezzi di musica country con Federico Rossi.

14.30-16.30: l’artista Valentino Villanuova realizzerà gratuitamente caricature a richiesta

14.30-17.30: "Laboratorio di Sofia", creazioni in carta e fommy, truccabimbi

14.30-17.30: "Disuguali Lab", mini corsi di chitarra, barman e animazione per bambini

14.30-17: Laboratori creativi Arterì, ”Profumate ghirlande di sapone” per bambini dai 4 anni

15-18: Laboratorio di riciclo creativo con materiale di scarto derivante da attività produttive o da nuclei familiari

17: premiazioni tornei di calcio balilla e de La Boccia

17.20: premiazioni concorso artistico “La diversità che fa la differenza“

Per tutto il giorno, nell’area limitrofa allo stand gastronomico, saranno esposti gli elaborati dei ragazzi dell’istituto comprensivo Belludi e dell’istituto comprensivo di Grantorto che partecipano al concorso artistico.

Durante la manifestazione nell’area “Pranzo Bendati” saranno esposte dieci opere d’arte dipinte con la bocca Francesco Canale.