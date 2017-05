Convegno gratuito “Credito d’Imposta, successioni e donazioni” all’Eurointerim

Eurointerim Spa, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Commercialisti Padova - Rovigo organizza il Convegno gratuito “Credito d’Imposta, Successioni e Donazioni”.

L’evento avrà luogo venerdì 12 maggio dalle ore 9.30 alle 12.30 a Padova alla Sede nazionale Eurointerim Spa di Viale dell’Industria 60, 5° Piano.

La normativa fiscale è spesso complessa e non è sempre facile conoscere le opportunità che essa offre. È questo il motivo per cui Eurointerim Spa organizza il Convegno rivolto principalmente alle aziende e ai cittadini per parlare di “Credito d’imposta per ricerca e sviluppo e di Successioni e Donazioni” sia tra privati che nelle aziende.

Il Credito d’imposta per ricerca e sviluppo si rivolge a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano ed è stato introdotto al fine di stimolare l’innovazione di processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese anche in vista dell’Industrializzazione 4.0.

La misura è applicabile per le spese in ricerca e sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.

Durante il Convegno si parlerà delle spese ammissibili e delle procedure per accedere al Credito con il Dott. Guido Pizzamano esperto di Finanza Agevolata ed Euro progettazione.

Il tema delle Successioni e Donazioni è stato oggetto di recenti modifiche sia sul fronte delle modalità di presentazione, sia sulle relative imposte e durante l’evento tratteremo i due istituti e la normativa di riferimento con il Notaio Maurizio Holler che, oltre alle tradizionali attività notarili, effettua consulenze in materia successoria.

È importante, sia nella vita privata che in quella dell’impresa, conoscere la differenza tra i due istituti giuridici per ragionare su come sia meglio agire nei riguardi del proprio patrimonio e nella trasmissione dei propri beni.

Per adesioni:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-convegno-eurointerim-credito-dimposta-successioni-e-donazioni-33810009649?aff=efbevent

Per informazioni:

convegni@eurointerim.it