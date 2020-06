Cremonini 2021: il tour di Cesare allo Stadio Euganeo

Cesare Cremonini e Tiziano Ferro, protagonisti di due distinti tour in Italia programmati inizialmente per l’estate del 2020, annunciano la riprogrammazione delle date nel 2021. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le rispettive nuove date.

Il tour “Cremonini 2021 stadi” farà tappa allo Stadio Euganeo di Padova il 12 giugno 2021. Il tour “TZN 2021” è riprogrammato a Padova, Stadio Euganeo, al 14 luglio 2021.

I biglietti per le nuove date sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia e in tutti i punti vendita autorizzati.

Info web

https://www.zedlive.com/evento/biglietti-cesare-cremonini-stadio-euganeo-2021-padova/

https://www.facebook.com/events/2073698316258149

Attenzione: il tour negli stadi previsto quest’anno con partenza domenica 21 giugno 2020 è posticipato al 2021

Qui tutte le info

https://www.livenation.it/news?id=1312074

A seguito della pubblicazione sulla GU del DL n.33 del 16/5/2020 che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19 , vieta gli assembramenti di persone fini al 31 luglio 2020, Live Nation comunica che il tour negli stadi di Cesare Cremonini previsto per quest’estate sarà posticipato al prossimo anno.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le nuove date 2021.

Live Nation sta lavorando con le autorità e gli stadi di ogni città toccata dal tour ed è in attesa delle ultime risposte per definire tutti i dettagli e comunicare così le nuove date. Le vendite saranno momentaneamente sospese e riaperte non appena sarà pubblicato il calendario definitivo. Si ringraziano tutti per l’attesa e la pazienza.

Per maggiori informazioni, visita le nostre FAQ dedicate.

Partirà il 21 giugno 2020 da Lignano il nuovo tour di Cesare Cremonini che celebrerà i suoi 20 anni di carriera con sette date negli stadi italiani e si concluderà con un evento speciale il 18 luglio all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Una carriera quella di Cesare iniziata con la pubblicazione - nel maggio 1999 - di “50 Special”, canzone diventata un vero e proprio inno generazionale e proseguita lungo un percorso costellato di una serie innumerevole di hit. In questi anni Cesare ha sempre lavorato e scritto riuscendo a sposare la sua spiccata impostazione cantautorale con arrangiamenti e sonorità ricercate, lontane dalle mode del momento, diventando uno degli artisti più influenti del panorama musicale italiano. Cesare sarà allo Stadio Euganeo di Padova il 30 giugno 2020.

La sua discografia e la sua biografia artistica, coincidono in un modo assolutamente unico: vent’anni di canzoni di un ragazzo diventato uomo, nato e cresciuto sul palcoscenico. Vent’anni che significano un altro passo verso il suo sogno più grande: fare della sua vita un unico grande spettacolo. I biglietti saranno disponibili in anteprima esclusiva per i Titolari di Carta American Express a partire dalle ore 10.00 di martedì 28 2019 (per 48 ore) su ticketmaster.it/ americanexpress. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di giovedì 30 maggio 2019 su www.livenation.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Info web

https://www.facebook.com/cesarecremoniniufficiale/

https://www.zedlive.com/evento/biglietti-cesare-cremonini-stadio-euganeo/