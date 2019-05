Cremonini 2020: il tour di Cesare allo Stadio Euganeo

Partirà il 21 giugno 2020 da Lignano il nuovo tour di Cesare Cremonini che celebrerà i suoi 20 anni di carriera con sette date negli stadi italiani e si concluderà con un evento speciale il 18 luglio all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Una carriera quella di Cesare iniziata con la pubblicazione - nel maggio 1999 - di “50 Special”, canzone diventata un vero e proprio inno generazionale e proseguita lungo un percorso costellato di una serie innumerevole di hit. In questi anni Cesare ha sempre lavorato e scritto riuscendo a sposare la sua spiccata impostazione cantautorale con arrangiamenti e sonorità ricercate, lontane dalle mode del momento, diventando uno degli artisti più influenti del panorama musicale italiano. Cesare sarà allo Stadio Euganeo di Padova il 30 giugno 2020.

La sua discografia e la sua biografia artistica, coincidono in un modo assolutamente unico: vent’anni di canzoni di un ragazzo diventato uomo, nato e cresciuto sul palcoscenico. Vent’anni che significano un altro passo verso il suo sogno più grande: fare della sua vita un unico grande spettacolo. I biglietti saranno disponibili in anteprima esclusiva per i Titolari di Carta American Express a partire dalle ore 10.00 di martedì 28 2019 (per 48 ore) su ticketmaster.it/ americanexpress. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di giovedì 30 maggio 2019 su www.livenation.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

