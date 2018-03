“Crescere a tempo di musica”, la mostra alla Sala della Gran Guardia di Padova

Crescere a tempo di musica

sala della Gran Guardia

dal 22 marzo al 6 maggio

inaugurazione: 21 marzo, ore 17

mostra a cura di Mara Orlando

La mostra ha trae spunto dalla constatazione che la musica - sia in quanto pratica spontanea e attività ludica sia in quanto apprendimento ed esercizio scolastico - è stata ed è presente nella nostra crescita: dalle ninne nanne ai canti goliardici, dalle melodie strimpellate per gioco a quelle suonate nel saggio scolastico.

La mostra

I materiali esposti (libri, spartiti, giocattoli, strumenti, fotografie) provengono in gran parte dalle raccolte del Museo dell’Educazione dell’Università di Padova che ha curato tutte le fasi dell’iniziativa.

Questa varia e articolata serie di materiali è arricchita da alcuni preziosi automi musicali provenienti dalla Collezione Alfio Zappalà. Fatti per stupire e divertire essi testimoniano la vita nelle classi sociali più agiate.

Gli strumenti in uso nella banda dell’Istituto per l’infanzia abbandonata, gentilmente prestati per l’occasione dalla S.P.E.S., ricordano invece che tra Ottocento e Novecento a Padova, come in tante altre città italiane, la musica abbia dato ai bambini meno fortunati occasioni per acquisire una professionalità e allo stesso tempo per fare esperienza del bello. Ne era profondamente convinta Stéphanie Omboni alla quale è dedicato uno specifico seminario.

Si segnala infine il nucleo di fonti messe a disposizione dalla famiglia Travaglia Zanibon. Si tratta di materiale a stampa relativo alla casa editrice musicale di Guglielmo Zanibon attiva a Padova fin dal 1908 e di manoscritti e bozzetti autografi di Silvio Travaglia (1880-1970), musicista e pittore. Questi fu anche docente all’allora istituto magistrale, oggi Liceo delle scienze umane Duca d’Aosta, dove poi insegnò un altro appassionato musicologo, Enrico Mancusi Ungaro, ricordato nella mostra attraverso alcuni libri e fotografie conservate dai suoi allievi.

Eventi collaterali

VISITE GUIDATE, LABORATORI E ALTRE INIZIATIVE

Tutti i mercoledì e giovedì pomeriggio

Visite guidate alla mostra a cura di Patrizia Zamperlin e Mara Orlando

Ogni sabato e domenica dalle ore 17

Alfio Zappalà illustra e mette in funzione gli automi musicali in mostra

Dal martedì al venerdì ore 9.30-12.30

Laboratori per scolaresche su prenotazione

Sabato 24 marzo, 7 e 28 aprile ore 16-18 domenica 15 e 22 aprile ore 16-18

Laboratori su prenotazione "Pinocchio: musica, parole, immagini"

(max 15 bambini età 6-11 anni) a cura di Tiziana Mignemi

Mercoledì 21 marzo, ore 18

Momento musicale a cura dell’Ensemble del liceo musicale Marchesi di Padova

Martedì 17 aprile, ore 16

Stefano Agosti, "L’insegnamento della Musica nella scuola di base da ieri a oggi"

Mercoledì 25 aprile, ore 17

The Justice Chorus, "Canti della Libertà", dirige Alessandra Camporese

Sabato 5 maggio, ore 16

Saggio del laboratorio di creatività musicale del liceo Tito Livio diretto da Enrico Trevisanato

SEMINARIO

Martedì 27 marzo, ore 15-19

Stéphanie Omboni (1839-1917), protagonista dell’impegno sociale a Padova a cura dell’Istituto per la Storia del Risorgimento - Comitato padovano

MATTINATA MUSICALE ALLA SALA DEI GIGANTI

Giovedì 19 aprile, palazzo Liviano ore 9-13

a cura di Cristina Miatello

Gli alunni di alcune classi della scuola primaria Marco Polo dell’I.C. di Codevigo diretti da Vanna Marinello e della Scuola secondaria di I grado B. Cellini di Mortise diretti da Maria Piovan ricordano gli insegnamenti del M°. Mancusi.

Il coro della scuola primaria A. Rosmini di Pordenone diretto da Stefano Agosti ripercorre alcune tappe del canto corale nella scuola di base.

Orari di apertura

Ingresso libero

Da martedì a domenica, ore 10-13 e 14-19

Informazioni

Assessorato alla Cultura - Servizio Mostre

049.8204528

tedeschif@comune.padova.it

Museo dell’Educazione

via degli Obizzi, 21-23 - Padova

049.8274662-4786

museo.educazione@unipd.it

www.museo.educazione.unipd.it

Gallery