“Sostenibilità e prospettive globali per la crescita”, incontro a la Stanga

Venerdì 15 marzo con inizio alle ore 9.30 al Centro conferenze alla Stanga in piazza Zanellato 21 a Padova, si terrà l’incontro Sostenibilità e prospettive globali per la crescita: quali opportunità per le aziende?

Il Forum, organizzato dalla Fondazione Advantage - in collaborazione con Promex, si focalizza sulla sostenibilità, le opportunità, l'esperienza e le tendenze globali rilevanti per le aziende del made in Italy, con focus sulle PMI. L'incontro identificherà come la produzione e il consumo sostenibile sono volani di crescita e di miglioramento aziendale, sociale e ambientale, e rafforzano il valore della produzione tipica delle filiere del made in Italy. La presentazione di risultati scientifici e di modelli economici indica la forte tendenza e le tecniche da intraprendere per una crescita sostenibile nella produzione e nel consumo con risultati robusti e incoraggianti per le aziende.

Dopo i saluti di benvenuto di Giustina Destro, Vice Presidente Fondazione Advantage, Mario Pozza, Presidente Unioncamere Veneto e Fabrizio Dughiero, Prorettore al trasferimento tecnologico dell’Università di Padova, seguiranno gli interventi dei numerosi relatori.

Fra i relatori anche Odd Per Brekk (IMF, Deputy Director, Asia and Pacific Department), Richard Damania (World Bank, Lead Economist, Sustainability and Water) e Petia Topalova (IMF, Deputy Director, Research Department). A concludere i lavori della giornata saranno Francesco Confuorti, Presidente Advantage con Franco Conzato, Direttore Promex.

È prevista la traduzione simultanea.

La partecipazione all'incontro è libera, su iscrizione:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmQJkT36YSQaLrlrvCd16LRVcGzTSQL9upV4Ar2Sbq_K_k0A/formResponse