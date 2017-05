I Video - Cristiano Turato e Alberto Roveroni in concerto a Curtarolo

Venerdì 12 maggio al Sala Forum di Curatolo avrà luogo il concerto di due icone musicali della scena padovana: Cristiano Turato e Alberto Roveroni con il loro progetto I Video.

La band nasce con un'impronta fortemente multidisciplinare, dove un pop fortemente contaminato da elementi elettronici e rock incontra i visuals e video, per uno spettacolo assolutamente avvolgente e coinvolgente.

I VIDEO

"Vedo, percepisco, assimilo": questi sono i cardini fondamentali su cui si basa la band I Video. Il trinomio racchiude a pieno quello che i due musicisti reputano fondamentale per la loro carriera artistica.

Cristiano Turato è un polistrumentista e cantante, con un bagaglio di studi legati al mondo classico o alla tradizione polifonica tibetana per una voce potente che ha segnato per anni gli ultimi lavori e tour dei Nomadi.

Alberto Roveroni dal 2003 ha saputo unire con maestria la musica all'immagine in performance live o firmando le colonne sonore di diversi film tedeschi, fino a realizzare un remix di Peter Gabriel.

Come produttore ha collaborato con icone pop italiane come i Pooh, Mario Biondi o i Framers.

I Video diventano quindi un crocevia di esperienze, discipline e generi musicali diversi, in cui il concetto di pop è arricchito da elementi rock ed elettronici dove la poderosa voce di Turato si unisce all'abilità tecnica e alle proiezioni con video mapping di Roveroni.

BIGLIETTI

Prevendite: 11 euro + d.p. su https://www.boxol.it/it/event/ivideo-live-sala-forum-curtarolo-2/201771

Botteghino: 15 euro.

INFORMAZIONI

Apertura porte ore 20.30

www.i-video.info

https://www.facebook.com/ivideoofficial