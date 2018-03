Proiezione “Cristina. Il racconto di una malattia” di Silvia Chiodin alla sala Fronte del Porto

Il documentario proposto è tratto dal libro “Non spegnere la luce - Viaggio introspettivo in una psicosi”, di Cristina Marcato. Il docufilm racconta la storia di Cristina, ex paziente dell’Ulss 6 Euganea, dalla malattia psichiatrica alla guarigione.

Il docufilm ha ricevuto il patrocinio del Mibact nonché del Senato della Repubblica e del Comune di Padova, partecipando anche al Festival del Cinema di Venezia. La voce narrante è di Lella Costa.



Sono presenti in sala il vice sindaco Arturo Lorenzoni, la regista Silvia Chiodin, la dott.ssa Ida Bertin - direttrice unità operativa complessa psichiatrica 1 Ulss 6 Padova e Giancarlo Sanavio - presidente della cooperativa Dina Muraro.

Per informazioni

Segreteria Vice Sindaco

telefono 049 8205656 - 8205649 - 8205648

email vicesindaco@comune.padova.it

Ingresso gratuito