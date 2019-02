Croce rossa, imparare le manovre salvavita in ambito pediatrico a Reschigliano

Il Comitato di Vigodarzere della Croce Rossa Italiana organizza, in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia "Romiati” di Reschigliano, per il giorno mercoledì 13 marzo, una lezione informativa gratuita, sulle manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e sonno sicuro.

La lezione è un evento formativo teorico rivolto a genitori, insegnanti, nonni, baby sitter e tutti coloro che si prendono cura dei bambini.

