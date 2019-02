Croce rossa, imparare le manovre salvavita in ambito pediatrico a Vigodarzere

Il Comitato di Vigodarzere della Croce Rossa Italiana organizza, in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia “Suor Lucia De Gasperi “ di Vigodarzere, per il giorno giovedì 11 aprile 2019, una lezione informativa gratuita, sulle Manovre di Disostruzione delle Vie Aeree in Età Pediatrica e Sonno Sicuro.

La lezione è un evento formativo teorico rivolto a genitori, insegnanti, nonni, baby sitter e tutti coloro che si prendono cura dei bambini.

Prenotazioni a materna.terraglione@virgilio.it

Info web

http://www.crivigodarzere.it/

https://www.cri.it/home

https://www.facebook.com/ItalianRedCross/