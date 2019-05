“Cromogonie. Ritratto del paesaggio interiore”, mostra alle scuderie di palazzo Moroni

Inaugurazione 14 giugno 2019, ore 18

Sarà un’immersione nel colore la visita alla mostra Cromogonie. Ritratto del paesaggio interiore di Antonella Benanzato che sarà allestita dal 15 giugno al 14 luglio presso le Scuderie di Palazzo Moroni, dove rimarrà aperta al pubblico.

L’esposizione, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, racconta il percorso dell’artista padovana che da anni lavora sul concetto di suono e colore.

Musicista e pittrice, Benanzato porta in mostra oltre 40 opere di cui 5 ritratti frutto di una riflessione costante sull’effetto del suono sul gesto pittorico. Dalle geometrie iniziali che hanno segnato il passaggio dal figurativo all’astratto, fino al ritorno al ritratto riveduto e corretto nella percezione destrutturata dell’artista. Un lavoro di emersione dell’interiorità dei soggetti ritratti per poi lasciarli in una nebuolosa di colore che ne annulla l’identità somatica. Come scrive il critico d’arte Nicola Galvan, che ha curato la mostra, quelle di Antonella Benanzato sono “il ritratto di un ritratto”.



Spiegando la sua ricerca artistica, Antonella Benanzato ha più volte rimarcato il ruolo della musica e del processo sinestetico.

Per me il principio è il suono – evidenzia - suono che diventa colore nella sua forma più pura e creativa, l’elaborazione successiva del processo creativo viene sistematizzata dal cervello che costruisce reti neurali, struttura, definisce, pianifica.Il colore, prima libero, viene poi geometrizzato: si formalizza in quadrato, in cerchio e ogni altra declinazione del linguaggio della matematica. Diventa flusso di coscienza snodandosi in fasci di luce e movimento. La pittura e la musica aprono la porta a dimensioni percettive non ordinarie della realtà, stati in cui è possibile sperimentare e attribuire polarità coscienziali al percorso creativo e introspettivo.

Pittrice astratta informale, fotografa, musicista, giornalista professionista, Antonella Benanzato vive e lavora a Padova. Da anni è impegnata in una ricerca tra colore e suono, musica, pittura e movimento coreutico.

Informazioni

Ingresso libero

orario 9.30-12.30 / 14-19, lunedì chiuso

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

paganinl@comune.padova.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/326980831313115/