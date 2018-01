Seminario di cucina giapponese vegana con la cuoca Yoshie San al tempio OraZen

Sono moltissime le iniziative proposte dal tempio Soto Zen “OraZen” di Padova, in via Beata Eustochio, punto di riferimento Zen per tutto il nordest.

La proposta culturale vede il tempio impegnato in svariate attività, tra cui un ciclo di incontri dedicati alla cucina giapponese shojinryori che la cuoca nipponica Yoshie San terrà proprio nella cucina del tempio OraZen.

La cucina shojinryori è l’essenza della cucina Washoku, la cucina tradizionale giapponese. “Wa” significa armonia e “Shoku” significa il cibo o il pasto; da qui il significato di “un pasto armonioso”.

Yoshie San non terrà semplicemente un corso di cucina giapponese: il seminario sarà occasione per un'introduzione pratica alla cucina Shōjin ryōri che è la “cucina della devozione”, da Shojin (devozione, purificarsi) e ryori (cucina), ovvero l’arte della cucina vegetariana che ha preso origine nei monasteri zen giapponesi.

Si tratta di una cucina sana, equilibrata e che non ha, fra i suoi ingredienti, carne, pesce, uova e latticini.

“Shōjin ryōri” è una cucina fresca e semplice, naturale ed essenziale come quella dei monaci zen. In Giappone i templi aperti al pubblico offrivano il cibo cucinato con questo stile come pratica di accoglienza e serenità.

CONTENUTI

Durante i seminari imparerete come mettere in pratica la consapevolezza durante la cottura e la preparazione dei cibi; come coltivare sane abitudini alimentari, così come coltivare la gioia del nutrimento, sia per sè stessi che per gli altri. Per imparare a cucinare per lo spirito e per il corpo.

Si imparerà anche l'arte di presentare il cibo.

Le materie prime utilizzate per la preparazione dei cibi saranno giapponesi ma anche italiane e i pasti preparati verranno condivisi tra i partecipanti.

YOSHIE MIZUSHIMA

Nata a Hokkaido, in Giappone, afferma: “Ho imparato le abilità basilari di cucina mentre aiutavo mia madre che era una cuoca. Nel 1976 ho ottenuto la licenza nazionale di cucina. Fu la mia maestra Mari Fujii, autore de La Cucina Illuminata, che mi ha portato a scoprire il mondo di Shojin-ryori che nutre sia il corpo che la mente”.

COSTI E PARTECIPAZIONE

I seminari si svolgono la domenica.

Sarà possibile partecipare anche solo a un seminario. In questo modo i partecipanti, rigorosamente a numero ridotto, saranno seguiti dalla cuoca Yoshie San in tutti i passaggi della preparazione che prevedono spiegazioni e approfondimenti.

La partecipazione è sempre a numero chiuso, massimo 20 partecipanti a corso.

Costo di un singolo giorno di corso: 100 euro, comprensivo di pranzo e dispensa

Per chi si iscrive in coppia, 150 euro in due a corso.

INFORMAZIONI

www.orazen.it

info@orazen.it

Evento organizzato da Tempio OraZen