Come vive la cultura ai tempi del Covid-19? Possamai e Beltotto si confrontano in diretta facebook

Come vive la cultura ai tempi del Covid 19? Quale il futuro che la attende? In un momento in cui si discute di ripartenza e fase 2, Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto, e Paolo Possamai, giornalista alla guida dei quattro quotidiani Veneti del gruppo Gedi, si confrontano in diretta Facebook per parlare di politiche culturali e di come il teatro possa continuare a perseguire i propri obiettivi alla luce del virus e delle conseguenze prodotte da questo sulle finanze pubbliche.

Appuntamento mercoledì 22 aprile alle 17.30 sulla pagina Facebook del Teatro Stabile del Veneto

https://www.facebook.com/ TeatroStabiledelVeneto/