La cultura che cura: “Padova e l’Unesco”, opportunità e sfide nel webinar online

Giovedì 25 giugno alle ore 17.30 ci sarà il terzo e ultimo Webinar del ciclo di incontri "La cultura che cura".

Il legame tra la città di Padova e l’Unesco è lungo e solido. Nel 1997 l’Orto botanico dell’Università degli studi di Padova viene inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale e nel 1999 viene istituita la “Cattedra Unesco in Diritti umani, democrazia e pace” presso l' Università degli Studi di Padova. Infine, dal 2016, il Gruppo della Candidatura della cappella degli Scrovegni di Giotto e dei cicli affrescati del Trecento a Padova (meglio conosciuta come “Padova Urbs picta”) lavora per l’iscrizione alla prestigiosa Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

Questi grandi riconoscimenti, orgoglio per la città e il suo ateneo, comportano tuttavia delle importanti responsabilità. È importante infatti comprendere le modalità di gestione di questi luoghi, portatori di un significato universale e centrali per la trasmissione dei valori su cui l’UNESCO è stata fondata.

Ne parleremo con:

► Dott. Maurizio Gasparin, Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico della Regione Veneto del Veneto;

► Arch. Adele Cesi, dell’Ufficio UNESCO del MiBACT;

► Prof.ssa Barbara Baldan, Prefetto dell’Orto Botanico di Padova;

► Prof. Marco Mascia, Direttore della Cattedra UNESCO "Diritti umani, democrazia e pace”;

► Dott.ssa Federica Franzoso, Capo Settore Cultura e Turismo del Comune di Padova

►Prof. Francesco Spagna, Università degli studi di Padova

L'incontro sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Club per l'UNESCO Padova.

In alternativa, ecco il link Zoom con il quale si potrà accedere al meeting virtuale

