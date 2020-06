La cultura che cura: riflessioni e proposte per la ripresa socio-economica, incontro online

Giovedì 11 giugno, con inizio alle 18 il Club per l’Unesco di Padova organizzerà il secondo webinar della serie “La cultura che cura. Riflessioni e proposte per la ripresa socio-economica”.

L’incontro verterà sul tema del turismo ed avrà come titolo:

Stessa spiaggia, stesso mare.

Come riprenderà il settore turistico?

Si tratta di incontri creati per contribuire alla discussione sui temi della cultura come motore per la ripresa post-covid 19, ognuno dei quali verte su un aspetto specifico. Gli incontri sono organizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, il Comune di Padova e il Centro Servizi Volontariato.

Il settore turistico che, compreso l’indotto vale oltre il 13% del PIL nazionale e impegna circa il 16% degli occupati, è in profonda crisi dall’inizio della pandemia a livello mondiale. Accanto al desiderio di tornare a spostarsi e a viaggiare, considerando il poco tempo mancante all’inizio della stagione estiva, ci sono ancora tantissime incertezze da risolvere.

Ne parleremo con la Prof.ssa Magda Antonioli, Direttore del Master in Economia del turismo

dell’Università Bocconi; con il Prof. Stefan Marchioro, Economia applicata al Turismo Unipd; con il dott. Fabrizio Oreti, Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Gorizia; con il dott. Riccardo Ruggiero, Presidente Gruppo Turismo di Assindustria Venetocentro; con il dott. Alberto Benini, Consigliere Fiavet Confcommercio; con il dott. Emanuele Boaretto, Presidente della Federalberghi Terme Abano Montegrotto e con il dott. Leonardo Granata, Presidente di Agriturist Veneto (Confagricoltura).

Sarà possibile seguire l’evento sulla piattaforma Zoom (il link sarà disponibile a breve)

oppure nella diretta Facebook del Club per l’Unesco di Padova.

