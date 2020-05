La cultura che cura: riflessioni e proposte per la ripresa socio-economica, incontro online

Il Club per l’Unesco di Padova, in collaborazione con l'Università di Padova, il comune di Padova, il CSV provinciale di Padova ed il Rotary Club Padova Est, organizza tre webinar, dal titolo: La cultura che cura. Riflessioni e proposte per la ripresa socio-economica.

La cultura è stata la migliore "difesa immunitaria" in questo periodo di lockdown. Oggi è ancora più importate ribadirne l'importanza per la ripresa socio-economica, non solo di Padova, ma di tutto il Paese.

Alcuni esperti di varie discipline provenienti da diversi ambiti riflettono su questi temi, con l’obiettivo di formulare delle proposte concrete da lasciare ai molti operatori della cultura di Padova.

Altro obiettivo è quello di ribadire l’importanza dei percorsi che vedono Padova città europea (come Capitale europea del volontariato) e nel mondo (con la candidatura Unesco di Padova Urbs picta).

I saluti di apertura del primo incontro, il 27 maggio, su "La cultura che cura", sono affidati al rettore Unipd Rosario Rizzuto, Fabio Bui (presidente della Provincia di Padova), Sergio Giordani (sindaco di Padova), Vittoria Nicoletta Ghedini (presidente Club per l'Unesco Padova) e Emanuele Lecci (presidente CSV).

Intervengono: l'assessore alla cultura e turismo di Padova Andrea Colasio, Paola Dubini (Università Bocconi), Giovanna Valenzano (Università di Padova), Cristina Loglio (esperta di politiche europee), Massimiliano Zane (progettista culturale).

Attesa anche la partecipazione di Dario Franceschini (ministro dei beni culturali e del turismo) e Luca Zaia (presidente della Regione Veneto).

I prossimi webinar:

Stessa spiaggia, stesso mare

Come riprenderà il settore turistico? 11 giugno 2020

Come riprenderà il settore turistico? Padova e l'Unesco

Opportunità e sfide della gestione, 25 giugno 2020

I tre webinar vengono trasmessi in diretta Facebook nella pagina del Club per l’UNESCO di Padova.

