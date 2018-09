“Cultura: dal passato una risorsa per il futuro” incontro ai musei Eremitani

Sabato 15 settembre 2018 alle ore 16 presso la Sala del Romanino presso i Musei Civici Eremitani abbiamo deciso di condividere con gli amici dell’associazione EleMenti Liberali la promozione dell’evento “Cultura: dal passato una risorsa per il futuro. Il turismo culturale in Italia fra buone pratiche ed eccellenze”, che si terrà sabato 15 settembre alle ore 16 presso la sala del Romanino all’interno dei Musei Civici degli Eremitani.

L’evento vedrà Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino (quello dello scontro con Giorgia Meloni, ricordate?) confrontarsi con Andrea Colasio, assessore alla cultura del Comune di Padova, con la moderazione di Stefan Marchioro, professore di Economia applicata al turismo.

Noi del gruppo di Più Europa di Padova parteciperemo all’evento e vi invitiamo tutti a essere presenti. Al termine del dibattito ci sarà l’occasione per stare fra di noi, conoscerci, bere un aperitivo e parlare di politica e delle attività che stiamo preparando in vista delle prossime elezioni europee. Come sapete, Più Europa si è trasformata in partito e ha aperto il tesseramento individuale.

Per assistere alla conferenza è necessaria la prenotazione, utilizza il seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cultura-dal-passato-una-risorsa-per-il-futuro-49954508279

