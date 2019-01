“100 Felicità: calligrafie e sigilli” a Palazzo della Ragione dal 1 al 24 febbraio

Organizzata in in collaborazione con l’associazione culturale "Il filo di seta", è una occasione per osservare da vicino dei veri e propri capolavori. Una mostra unica, con pezzi creati appositamente per questo appuntamento