Cento giorni a palazzo Cavalli: apre il Museo di Geologia e Paleontologia

Nei pressi delle Porte Contarine, dove un tempo il naviglio interno della città di Padova incontrava la via d’acqua per Venezia, sorge palazzo Cavalli, pregevole dimora cinquecentesca.

Tra la fine del 1600 e gli inizi del secolo successivo, il palazzo venne decorato con mirabili affreschi, per volontà dell’allora proprietario, il provveditore Marin Cavalli.

In questa suggestiva cornice ha sede il Museo di Geologia e Paleontologia dell’Università di Padova: qui le ricche collezioni di rocce e fossili, raccolte in oltre tre secoli di attività, raccontano la storia del nostro pianeta e come sia cambiata ed evoluta la vita nel corso del tempo geologico.

Apertura

Da marzo le porte del palazzo si aprono ad accogliere il pubblico che vuole scoprire le meraviglie del museo: da giovedì a domenica sarà possibile per tutti riscoprire gli esotici paradisi perduti della Sala delle Palme e della Sala di Bolca, conoscere i protagonisti dell’Era Glaciale come cervi giganti, tigri dai denti a sciabola e mammut, passeggiando tra gli affreschi che narrano le storie di dèi dell’Olimpo ed eroi della storia romana.

A partire dal 4 aprile, Palazzo Cavalli diventerà una vera e propria vetrina anche per gli altri musei universitari, ospitando oggetti differenti provenienti da altre sedi museali, conferenze ed eventi.

Orari

dal 22 marzo al 1 luglio:

giovedì 14-18; venerdì, sabato, domenica 10-18

dal 13 settembre al 4 novembre:

giovedì 14-18; venerdì, sabato, domenica 10-18

Visite guidate

Possibilità di visita guidata con prenotazione obbligatoria ogni primo fine settimana del mese con i seguenti orari:

sabato ore 16, domenica ore 11

Visite guidate straordinarie "La storia delle rocce" il 5 e 6 maggio: SCOPRILE QUI

Prenotazioni

Per prenotare la visita guidata cliccare qui

Le prenotazioni sono aperte fino al giovedì precedente alla data della visita.

L'attività sarà svolta solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Sarete contattati via mail per avere la conferma o l'annullamento.

Il costo dell'attività è di 5 euro a partecipante (45 euro gruppi di 10 persone), da versare al momento dell’arrivo in museo.

Numero massimo: 25 partecipanti

Informazioni

prenotazioni.musei@unipd.it

049.8272074

musei.unipd.it/it